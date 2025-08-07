NTV.COM.TR

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaşan Panathinaikos ile Shakhtar yenişemedi.

Arda Turan'ın Shakhtar'ı, Yunanistan'dan beraberlikle döndü: Kazanırsa rakip Samsunspor

Yunanistan ekibi Panathinaikos ile 'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında kozlarını paylaştı.

Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Eşleşmenin rövanşı, 14 Ağustos Perşembe günü Polonya'daki Miejski im. Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanacak.

KAZANAN, SAMSUNSPOR'LA EŞLEŞECEK

İkinci maçta galip gelen takım, 'un play-off'taki rakibi olacak.

ARDA TURAN'IN İKİNCİ BERABERLİĞİ

Shakhtar Donetsk'in başına geçtiğinden itibaren 6. resmi maçına çıkan , 2. beraberliğini aldı.

Turan'ın ekibi, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçında Ilves'i 6-0 mağlup etmiş, rövanşta rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.

Sonrasında Beşiktaş ile eşleşen Shakhtar, iki maçta da siyah-beyazlıları yenerek bir üst tura yükselmişti.

Ukrayna Ligi ilk haftasında ise Epicentr deplasmanına çıkan Shakhtar, rakibini 1-0 yenerek sezona başlamıştı.

Panathinaikos ile berabere kalan Arda Turan'ın ekibi, 6. maçta 2. kez berabere kaldı.

