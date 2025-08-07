Arda Turan'ın Shakhtar'ı, Yunanistan'dan beraberlikle döndü: Kazanırsa rakip Samsunspor
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaşan Panathinaikos ile Shakhtar yenişemedi.
Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında kozlarını paylaştı.
Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Eşleşmenin rövanşı, 14 Ağustos Perşembe günü Polonya'daki Miejski im. Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanacak.
KAZANAN, SAMSUNSPOR'LA EŞLEŞECEK
İkinci maçta galip gelen takım, Samsunspor'un play-off'taki rakibi olacak.
ARDA TURAN'IN İKİNCİ BERABERLİĞİ
Shakhtar Donetsk'in başına geçtiğinden itibaren 6. resmi maçına çıkan Arda Turan, 2. beraberliğini aldı.
Turan'ın ekibi, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçında Ilves'i 6-0 mağlup etmiş, rövanşta rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.
Sonrasında Beşiktaş ile eşleşen Shakhtar, iki maçta da siyah-beyazlıları yenerek bir üst tura yükselmişti.
Ukrayna Ligi ilk haftasında ise Epicentr deplasmanına çıkan Shakhtar, rakibini 1-0 yenerek sezona başlamıştı.
Panathinaikos ile berabere kalan Arda Turan'ın ekibi, 6. maçta 2. kez berabere kaldı.
