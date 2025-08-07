Arda Turan'ın Shakhtar'ı, Yunanistan'dan beraberlikle döndü: Kazanırsa rakip Samsunspor

ARDA TURAN'IN İKİNCİ BERABERLİĞİ



Shakhtar Donetsk'in başına geçtiğinden itibaren 6. resmi maçına çıkan Arda Turan, 2. beraberliğini aldı.



Turan'ın ekibi, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçında Ilves'i 6-0 mağlup etmiş, rövanşta rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.



Sonrasında Beşiktaş ile eşleşen Shakhtar, iki maçta da siyah-beyazlıları yenerek bir üst tura yükselmişti.



Ukrayna Ligi ilk haftasında ise Epicentr deplasmanına çıkan Shakhtar, rakibini 1-0 yenerek sezona başlamıştı.



Panathinaikos ile berabere kalan Arda Turan'ın ekibi, 6. maçta 2. kez berabere kaldı.