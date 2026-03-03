Arda Turan'ın Türkiye talebine UEFA'dan yanıt

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın, Konferans Ligi son 16 turunda eşleştikleri Lech Poznan ile oynanacak maçın Türkiye'de oynama istekleri olduğunu açıklamıştı.



Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye'de oynamak istediklerini açıklayan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan ve ekibini, İzmir'de ağırlamak istediklerini söylemişti.

39 yaşındaki teknik adam, "UEFA Konferans Ligi'nde Lech Poznan'a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye'de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir." demişti.



UEFA KARARI



Turan'ın bu talebi UEFA kanadında karşılık bulmadı. Shakhtar, maçın oynanacağı yeri resmen duyurdu.

Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile ev sahibi sıfatıyla karşılaşacağı maçın Polonya'da oynanacağını açıkladı.

MAÇ TARİHLERİ

Shakhtar Donetsk; Lech Poznan ile ilk maçını 12 Mart Perşembe günü Polonya deplasmanında, rövanşı ise 10 Mart Perşembe günü Polonya'da oynayacak.