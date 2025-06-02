Arda Turan'ın yerine Emre Belözoğlu

Ukrayna Ligi ekibi Shakhtar Donetsk ile anlaşan ve Eyüpspor'a veda eden Arda Turan'ın yerine gelen isim belli oldu.



Ajansspor'un haberine göre; Teknik direktör arayışını sürdüren Eyüpspor, genç teknik adam Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.

KARİYERİ

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Belözoğlu, çıktığı 20 maçta 1.15 başarı ortalaması elde etmişti.

44 yaşındaki Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü, Başakşehir ve Fenerbahçe'de görev almıştı.