Arda'nın 2 gollü şovu Real'e yetmedi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi 'nde Bayern Münih ve Arsenal yarı finale yükseldi.

Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 2-1 kazanan Bayern Münih, Allianz Arena'da Real Madrid 'i ağırladı. Maça hızlı başlayan Real Madrid, 35'inci saniyede milli oyuncu Arda Güler'in golüyle öne geçti.

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in takım arkadaşına verdiği pasta araya giren Arda Güler, takımını 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi ekip, 6'ncı dakikada Aleksandar Pavlovic ile eşitliği sağladı.

Ataklarını sıklaştıran Real Madrid, 29'uncu dakikada Arda Güler'in serbest vuruştan attığı harika golle tekrar öne geçti.

Bayern Münih Harry Kane ile skoru 2-2'ye getirirken Real Madrid, Kylian Mbappe ile 3-2 öne geçti.

Eduardo Camavinga'nın kırmızı kart görmesiyle Real Madrid'in 10 kişi kalmasının ardından maçta kontrolü alan Alman ekibi, Luis Diaz ve Michael Olise'nin golleriyle rakibini 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmanın bitiminin ardından hakem Slavko Vincic, itirazlarını sürdüren Arda Güler'e de kırmızı kart gösterdi.

Günün diğer maçında Arsenal, deplasmanda tek golle geçtiği Sporting ile sahasında golsüz berabere kalarak tur atladı. Organizasyonun yarı finalinde Bayern Münih-Paris Saint-Germain ve Arsenal-Atletico Madrid karşılaşmaları oynanacak.