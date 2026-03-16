Arda'nın 70 metrelik golü manşetlerde

Arda Güler dahice bir golle futbol gündemine damga vurdu.

Real Madrid - Elche maçının 89'uncu dakikasında ilham verici bir vuruş yapan milli yıldız, rakip kaleciyi önde görünce 70 metreden gol attı.

La Liga tarihinin en uzun mesafeli golüne imza atan Arda Güler, İspanya'daki spor yayıncılarını da büyüledi.

Binde 8 gol ihtimali olan noktadan yaptığı vuruşla sihrini gösteren 21 yaşındaki futbolcu, manşetlere yerleşti.

Marca "Arda Güler, sihirli değneğini salladı ve Bernabeu adeta büyülendi. Arda şimdiden Puskas Ödülü'ne aday." yazdı.

AS gazetesi ise manşetinde "Müzelik bir gol. Dahice bir dokunuş... Arda Güler 70 metreden tarihe geçecek bir gol attı." ifadelerini kullandı.

"ÇERÇEVELETİP, TABLO DİYE ASMAK GEREKİR"

Milli yıldız, teknik direktörü Alvaro Arbeloa'yı da kendine hayran bıraktı. Arbeloa "Bu golü çerçeveletip tablo gibi asmak gerekir. Çok sıra dışıydı. Harika ötesi. Stadyumdaki herkesin şaşkınlıktan ellerini başına götürdüğünü gördüm. Ben de öyle yaptım." dedi.

Bu sezon sergilediği performansla Real Madrid'in vazgeçilmezleri arasına giren Arda Güler, 43 maçta 4 gol ve 13 asistle oynadı.