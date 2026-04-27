Arda'nın ardından Hakan Çalhanoğlu da sezonu kapattı
27.04.2026 14:37
Hakan ve Arda'nın milli takımdaki gol sevinci
Milli yıldız Arda Güler'in ardından Hakan Çalhanoğlu da kulübünde sakatlandı. Milli yıldızlar sezonu kapattı.
Arda Güler'in Real Madrid'de sakatlanmasının ardından bir milli yıldızdan daha kötü haber geldi. Kariyerine Inter'de devam eden Hakan Çalhanoğlu da sakatlandı.
İtalyan basını Çalhanoğlu'nun son durumunu duyurdu. Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.
Milli futbolcunun Dünya Kupası'na yetiştirilmesi hedefleniyor.
ARDA DA SAKATLANMIŞTI
Real Madrid, 24 Nisan'da Arda Güler'in sakatlığını duyumuştu.
Sakatlığının 3-4 hafta sürmesi beklenen Arda özel olarak çalışmalarını sürdürüyor.
A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya'ya karşı daha sonra 20 Haziran'da Paraguay, 26 Haziran'da ise ABD ile oynayacak.