Arda'nın ardından Hakan Çalhanoğlu da sezonu kapattı

Arda Güler 'in Real Madrid'de sakatlanmasının ardından bir milli yıldızdan daha kötü haber geldi. Kariyerine Inter'de devam eden Hakan Çalhanoğlu da sakatlandı.

İtalyan basını Çalhanoğlu'nun son durumunu duyurdu. Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Milli futbolcunun Dünya Kupası'na yetiştirilmesi hedefleniyor.



ARDA DA SAKATLANMIŞTI

Real Madrid, 24 Nisan'da Arda Güler'in sakatlığını duyumuştu.



Sakatlığının 3-4 hafta sürmesi beklenen Arda özel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya'ya karşı daha sonra 20 Haziran'da Paraguay, 26 Haziran'da ise ABD ile oynayacak.