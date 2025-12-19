Arda'nın Shakhtar'ı ilk 8'de tur atladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nde son hafta mücadelesi, 18 maçla tamamlandı. 6'ncı haftata Mainz'a 2-0 mağlup olan Samsunspor, 10 puanla 12'nci sırayı aldı ve play-off'lara kaldı.

MUHTEMEL RAKİPLER

Samsunspor, play-off turunda KuPS Kuopio veya Shkendija ile eşleşecek. Play-off kuraları 16 Ocak 2026'da çekilecek. Karşılaşmalar ise 19-26 Şubat 2026'da oynanacak.

SHAKTAR DOĞRUDAN SON 16'DA

Arda Turan'ın Teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ise, Rijeka ile 0-0 berabere kalarak 13 puana ulaştı ve lig aşamasını 6'ncı sırada tamamladı. Shakhtar Donetsk bu sonuçla doğrudan son 16 turuna çıktı.

Strasbourg ise Breidablik'i 3-1 mağlup etti ve lig aşamasını 16 puanla zirvede bitirdi.

İLK 8'E KALANLAR

Konferans Ligi'nde Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve AEK Larnaca, ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Lausanne, Crystal Palace, Lech Poznan, Samsunspor, Celje, AZ Alkmaar, Fiorentina, Rijeka, Jagiellonia, Omonoia, Noah, Drita, KuPS Kuopio, Shkendija, Zrinjski ve Sigma Olomouc, 9 ile 24'üncü sırayı elde ederek play-off'lara kaldı.

İlk 24'ün dışında kalarak elenen kulüpler ise şöyle: Universitatea Craiova, Lincoln Red Imps, Dinamo Kiev, Legia Varşova, Slovan Bratislava, Breidablik, Shamrock Rovers, Hacken, Hamrun Spartans, Shelbourne, Aberdeen ve Rapid Wien.

SON HAFTA SONUÇLARI

- Mainz (Almanya) - Samsunspor: 2-0

- Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rijeka (Hırvatistan): 0-0

- Dinamo Kiev (Ukrayna) - Noah (Ermenistan): 2-0

- AZ Alkmaar (Hollanda) - Jagiellonia (Polonya): 0-0

- AEK (Yunanistan) - Universitatea Craiova (Romanya): 3-2

- Slovan Bratislava (Slovakya) - Hacken (İsveç): 1-0

- Legia Varşova (Polonya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 4-1

- Sparta Prag (Çekya) - Aberdeen (İskoçya): 3-0

- Crystal Palace (İngiltere) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-2

- Rayo Vallecano (İspanya) - Drita (Kosova): 3-0

- Shamrock Rovers (İrlanda) - Hamrun Spartans (Malta): 3-1

- Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rakow (Polonya): 0-1

- Strasbourg (Fransa) - Breidablik (İzlanda): 3-1

- Celje (Slovenya) - Shelbourne (İrlanda): 0-0

- Sigma Olomouc (Çekya) - Lech Poznan (Polonya): 1-2

- AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-0

- Lausanne (İsviçre) - Fiorentina (İtalya): 1-0

- Zrinjski (Bosna Hersek - Rapid Wien (Avusturya): 1-1.