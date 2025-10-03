Arda'nın Shakhtar'ı Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı
Ukrayna Ligi'nde ilk sıraya çıkan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi ilk maçında İskoçya temsilcisi Aberdeen'i 3-2 yendi.
Shakhtar Donetsk, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı.
Shakhtar, turnuvanın ilk maçında İskoçya temsilcisi Aberdeen'e konuk oldu. Ukrayna temsilcisi maçı Nazaryna, Lucas Ferreira ve Henrique'nin golleriyle kazandı. Aberdeen'de Karlsson 9, Devlin 69. dakida ağları sarstı.
Shakhtar Donetsk turnuvaya 3 puanla başlamış oldu.
