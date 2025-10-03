Arda'nın Shakhtar'ı Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı

Shakhtar Donetsk, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı.

Shakhtar, turnuvanın ilk maçında İskoçya temsilcisi Aberdeen'e konuk oldu. Ukrayna temsilcisi maçı Nazaryna, Lucas Ferreira ve Henrique'nin golleriyle kazandı. Aberdeen'de Karlsson 9, Devlin 69. dakida ağları sarstı.

Shakhtar Donetsk turnuvaya 3 puanla başlamış oldu.