Arda'yı 90 dakika oynattı ama ilk maçında şoku yaşadı, koltuğu tartışılıyor: "Bu benim hatam"

Real Madrid'de Xabi Alonso sonrası takımın başına geçen Alvaro Arbeloa ilk maçına çıktı.



İspanya Kral Kupası'nda Albacete'ye 3-2 yenilen Real Madrid, son 16 turunda elendi.



Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, mücadelede 90 dakika görev yaparken ikinci golün asistini yaptı. Ancak bu çaba yetmedi.



“BU BENİM HATAM”



Real Madrid, Alvaro Arbeloa teknik direktörlüğünde çıktığı ilk maçtan da mağlup ayrılarak Kral Kupası'na veda etti.



Arbeloa maç sonu yaptığı açıklamada, “Bu benim hatam. Bu yenilgiden ben sorumluyum. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni düşünmek zorundayız, bunlar bizim büyük hedeflerimiz.” ifadelerini kullandı.



Madrid'in başına geçtikten sonrası düşük profilli olduğu gerekçesiyle yönetim eleştirilmişti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Madrid yönetiminin B planı için farklı bir isim üzerinde de çalıştığı iddia edildi.



Arbeloa daha önce Real Madrid'in alt yaş gruplarında ve alt takımı Real Castilla'da çeşitli görevlerde bulunmuştuFutbolculuk kariyerinde ise Liverpool ve Real Madrid formaları giymişti.



Real Madrid, ligde cumartesi günü Lavante'yi ağırlayacak. Daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu konuk edecek.