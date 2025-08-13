Arendal - Jerv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Norveç Kupası)

Norveç Kupası’nda bugün 16 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Heyecana ortak olmak isteyenler ise maç programına odaklandı. Arendal ev sahibi avantajını kullanarak Jerv karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Arendal - Jerv maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…



ARENDAL - JERV MAÇI NE ZAMAN?



Norveç Kupası’nda heyecan bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Arendal’ın- Jerv’i ağırlayacağı mücadele 13 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.



