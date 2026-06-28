Arjantin 3'te 3'le tur atladı

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 3'üncü maçında Arjantin , Ürdün 'le karşılaştı.

Dallas Stadyumu'ndaki maça etkili başlayan taraf Arjantin oldu. 7'nci dakikada Güney Amerika ekibi Lo Celso'yla öne geçti ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

19'uncu dakikada Lo Celso, skoru 1-0'a getirdi.

31'de penaltı atışında Lautaro Martinez, ilk yarının skorunu belirledi: 0-2.

55'te Tamari'nin golüyle Ürdün farkı 1'e indirdi.

80'de serbest atışta topun başına geçen Messi, şık bir vuruşla skoru tayin etti: 1-3.

Maçı 3-1 kazanan ve 3'te 3'le grubu lider tamamlayan Arjantin, tur atladı, 3 maç sonunda puan alamayan Ürdün ise grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Son şampiyon Arjantin son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'yla karşı karşıya gelecek.

MESSİ YİNE TARİH YAZDI

Arjantin'in 39 yaşındaki süper yıldızı Lionel Messi, Ürdün karşısında frikikten attığı golle kariyerine yeni bir rekor ekledi. Messi, Dünya Kupası 'nda üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu unvanını kazandı.