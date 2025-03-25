Arjantin-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverlerin tüm ilgisi Arjantin-Brezilya maçında olacak. Şu ana kadar aldığı sonuçlarla destekçilerini hayal kırıklığına uğratan Brezilya, son olarak Kolombiya'yı tek golle geçmişti. İki takım arasında elemelerde oynanan ilk maçı Arjantin, Nicolas Otamendi'nin attığı golle 1-0 kazanmıştı. İşte, Arjantin-Brezilya maçı hakkında bilgiler...



ARJANTİN-BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Arjantin-Brezilya maçı, 25 Mart Salı'yı 26 Mart Çarşamba'ya bağlayan gece TSİ 03.00'te başlayacak.



Monumental Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın şu an için Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.



MESSİ MAÇTA OLMAYACAK



Arjantin Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.



Teknik direktör Lionel Scaloni, ABD ekibi Inter Miami'de forma giyen yıldız oyuncu Lionel Messi'yi sakatlığı nedeniyle 26 kişilik aday kadroya dahil etmedi.



Scaloni'nin milli takıma davet ettiği oyuncular şu şekilde:



Kaleci: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Olimpik Marsilya), Walter Benitez (PSV)



Defans: Nahuel Molina (Atletico Madrid), Leonardo Balerdi (Olimpik Marsilya), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Nicolas Tagliafico (Olimpik Lyon), Facundo Medina (Lens), Juan Foyth (Villarreal), German Pezzella (River Plate)



Orta saha: Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Maximo Perrone (Como), Enzo Fernandez (Chelsea), Benjamin Dominguez (Bologna), Thiago Almada (Olimpik Lyon)



Forvet: Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez, Angel Correa (Atletico Madrid), Nicolas Paz (Como), Santiago Castro (Bologna), Nicolas Gonzalez (Juventus)