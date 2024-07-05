Arjantin, Copa Amerika'da yarı finale yükseldi

Arjantin, Copa America'da Ekvador'u penaltılarda 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.

35. dakikada Messi'nin kullandığı korneri Alexis Mac Allister kafayla Lisandro Martinez'e indirerek Arjantin'i 1-0 öne geçirdi.

Ekvador'un kaptanı Enner Valencia kazanılan penaltı vuruşunu direğe vurarak fırsattan yararlanamadı.

MAÇ PENALTILARA GİTTİ

Kevin Rodriguez'in uzatmalarda kaydettiği golle maç penaltılara gitti.

Copa America eleme maçlarında final dışında uzatma süresi bulunmuyor.

MESSİ KAÇIRDI, MARTİNEZ KURTARDI



Penaltı atışlarında Messi Arjantin'in ilk şutunda üst direği nişanladı ancak kaleci Martinez Ekvador'un ilk iki penaltısını kurtardı ve Nicolas Otamendi yarı finale çıkmayı garantileyen penaltıyı gole çevirdi.

Arjantin yarı final mücadelesinde Venezuela ya da Kanada ile oynayacak.