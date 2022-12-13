Arjantin ile Hırvatistan final için sahaya çıkıyor

Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. Arjantin-Hırvatistan maçında Daniele Orsato düdük çalacak



İki takım arasında grup aşamasında oynanan 2 maçın birini Arjantin, diğerini ise Hırvatistan kazandı. Fransa 1998'deki müsabaka Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Rusya 2018'deki randevudan ise Hırvatistan 3-0 galip ayrıldı.



MESSİ İKİ ÖNEMLİ UNVANIN PEŞİNDE



Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, yarı finalde iki önemli unvanının sahibi olmaya çalışacak.



Messi, Hırvatistan karşısında sahaya çıkması durumunda Lothar Matthaus'un Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen (25 maç) oyuncu rekoruna ortak olacak.



Lionel Messi, fileleri havalandırması halinde ise Gabriel Batistuta'yı geride bırakacak ve 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla gol atan Arjantinli futbolcu unvanını elde edecek.



HIRVATİSTAN'IN HEDEFİ ÜST ÜSTE FİNALE ÇIKMAK



Katar 2022'nin favorilerinden Brezilya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hırvatistan, deneyimli futbolcusu Luka Modric'in önderliğinde Dünya Kupası'nda art arda final heyecanı yaşamak istiyor.



Son yıllarda sergilediği istikrarlı futbolla dikkati çeken Hırvatistan, Arjantin'i mağlup etmesi halinde İtalya, Hollanda ve Almanya'nın ardından üst üste finale yükselen 4. Avrupa temsilcisi olacak.



Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez yarı final mücadelesi verecek. 1998'de şampiyon Fransa'ya elenen Hırvatistan, 2018'de ise İngiltere'ye üstünlük kurarak adını finale yazdırmıştı.

"CENTİLMENCE BİR OYUN BEKLİYORUM"



Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Dünya Kupası'nda yine finale yükselebileceklerine inandıklarını söyledi.

Çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Zlatko Dalic, "Bu Hırvatistan için önemli bir başarı ama daha fazlasını istiyoruz. Yarın hiçbirimiz mücadeleden kaçmayacağız. Gücümüz ve isteğimiz var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İki takımdan da sağlam, dinamik ve centilmence bir oyun bekliyorum. Yarın kazanmak ve Dünya Kupası'nda üst üste finale yükselmek, Hırvatistan için tüm zamanların en büyük başarısı olur" ifadelerini kullandı.



Zlatko Dalic

"İŞLERİ ZORLAŞTIRACAKLAR"



Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Hırvatistan'ın yarınki maçta işleri zorlaştıracağını ancak kendilerinden ne beklendiğini bildiklerini söyledi.

Rusya 2018'in finalisti Hırvatistan'ın iyi bir takım olduğuna inandığını belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Rakibimiz takım oyununu iyi oynuyor. Belirli bir stilleri var ve bunu değiştireceklerini sanmıyorum. İşleri zorlaştıracaklardır. Bir önceki Dünya Kupası ile kıyaslama yapamayız ama gerçekten iyi bir takım olduklarını düşünüyorum" diye konuştu.



Lionel Scaloni