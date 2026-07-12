Arjantin, İsviçre'yi uzatmada devirdi ve yarı finale yürüdü

ARJANTİN, SON 2 MAÇINI 3-2 KAZANDI

Dünya Kupası'nda J Grubu'nda yer alan Arjantin ; Cezayir, Avusturya ve Ürdün karşısında kazanarak grubu 9 puanla zirvede tamamladı. Son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'yla karşı karşıya gelen Güney Amerika temsilcisi, normal süresi 1-1 biten maçta rakibini uzatmalarda 3-2 yenerek turu geçti.

Son 16 turunda Mısır'la eşleşen Arjantin, rakibi karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazanarak çeyrek final biletini aldı.

İSVİÇRE GRUPTA HATA YAPMADI

Kanada, Bosna Hersek ve Katar'ın yer aldığı B Grubu'nda mücadele eden İsviçre ise ilk maçında Katar'la 1-1 berabere kalırken, Bosna Hersek'i 4-1, Kanada'yı da 2-1 mağlup ederek 7 puanla grubu zirvede tamamladı.

Son 32 turunda Cezayir'le karşılaşan İsviçre, rakibini 2-0 yenerek son 16 turunda Kolombiya'nın rakibi oldu. Normal süresi ve uzatma dakikalarının golsüz berabere bittiği maçta penaltı atışları sonucunda Kolombiya'yı geçen İsviçre, 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı.