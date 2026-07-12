Arjantin, İsviçre'yi uzatmada devirdi ve yarı finale yürüdü
12.07.2026 04:00
Son Güncelleme: 12.07.2026 06:45
Arjantin'in ilk gol anı.
Arjantin ile İsviçre, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. Kazananı uzatmalar belirledi.
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde son şampiyon Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi.
Kansas City Stadı'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı.
Arjantin, 10. dakikada Mac Allister ile öne geçti. İsviçre, 68'de Ndoye ile eşitliği sağladı.
İlk uzatma devresinde eşitlik bozulmazken, ikinci uzatma devresinde baskısını iyiden iyiye artıran Arjantin, 112. dakikada aradığı golü buldu. Julian Alvarez, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
120+1. dakikada ise Lautaro Martinez sahne aldı ve skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.
Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. İsviçre ise turnuvaya veda etti.
YARI FİNALDE İNGİLTERE İLE EŞLEŞTİ
Arjantin, yarı finalde İngiltere ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, 15 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.
ARJANTİN, SON 2 MAÇINI 3-2 KAZANDI
Dünya Kupası'nda J Grubu'nda yer alan Arjantin; Cezayir, Avusturya ve Ürdün karşısında kazanarak grubu 9 puanla zirvede tamamladı. Son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'yla karşı karşıya gelen Güney Amerika temsilcisi, normal süresi 1-1 biten maçta rakibini uzatmalarda 3-2 yenerek turu geçti.
Son 16 turunda Mısır'la eşleşen Arjantin, rakibi karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazanarak çeyrek final biletini aldı.
İSVİÇRE GRUPTA HATA YAPMADI
Kanada, Bosna Hersek ve Katar'ın yer aldığı B Grubu'nda mücadele eden İsviçre ise ilk maçında Katar'la 1-1 berabere kalırken, Bosna Hersek'i 4-1, Kanada'yı da 2-1 mağlup ederek 7 puanla grubu zirvede tamamladı.
Son 32 turunda Cezayir'le karşılaşan İsviçre, rakibini 2-0 yenerek son 16 turunda Kolombiya'nın rakibi oldu. Normal süresi ve uzatma dakikalarının golsüz berabere bittiği maçta penaltı atışları sonucunda Kolombiya'yı geçen İsviçre, 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı.