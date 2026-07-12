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Arjantin, İsviçre'yi uzatmada devirdi ve yarı finale yürüdü

12.07.2026 04:00

Son Güncelleme: 12.07.2026 06:45

Arjantin, İsviçre'yi uzatmada devirdi ve yarı finale yürüdü
Reuters

Arjantin'in ilk gol anı.

NTV - Haber Merkezi
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Arjantin ile İsviçre, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. Kazananı uzatmalar belirledi.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde son şampiyon Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi.

 

Kansas City Stadı'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı.

 

Arjantin, 10. dakikada Mac Allister ile öne geçti. İsviçre, 68'de Ndoye ile eşitliği sağladı.

 

İlk uzatma devresinde eşitlik bozulmazken, ikinci uzatma devresinde baskısını iyiden iyiye artıran Arjantin, 112. dakikada aradığı golü buldu. Julian Alvarez, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

 

120+1. dakikada ise Lautaro Martinez sahne aldı ve skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

 

Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. İsviçre ise turnuvaya veda etti.

 

YARI FİNALDE İNGİLTERE İLE EŞLEŞTİ

 

Arjantin, yarı finalde İngiltere ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, 15 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.

06:42
LAUTARO FİŞİ ÇEKTİ
120+1. Dakika: Arjantin farkı 2'ye yükseltti. Hızlı hücumda rakip ceza sahasına giren Almada'nın vuruşu kaleciden sekti. Dönen topu Lautaro Martinez tamamladı ve skor 3-1'e geldi.
Reuters
06:33
ARJANTİN YENİDEN ÖNDE
112. Dakika: Arjantin 2-1 önde. Sol kanatta topla buluşan Julian Alvarez, ceza sahası dışından harika bir vuruşla fileleri sarstı ve takımını yeniden öne geçirdi.
Reuters
06:22
İLK UZATMADA GOL YOK, İKİNCİ UZATMA BAŞLADI
İlk uzatma devresinde eşitlik bozulmadı, ikinci uzatma devresi başladı.
Reuters
06:06
UZATMALAR OYNANACAK
Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. İlk uzatma yarısı başladı.
Reuters
05:53
MESSI AZ FARKLA KAÇIRDI
90+2. Dakika: Arjantin gole çok yaklaştı. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Lionel Messi, Xhaka'yı çalımladıktan sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
Reuters
05:33
KIRMIZI KART VE GÖZYAŞLARI
72. Dakika: İsviçre 10 kişi kaldı. Embolo, VAR incelemesinin ardından hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Embolo, karar sonrası gözyaşlarını tutamadı ve soyunma odasının yolunu tuttu.
Reuters
05:28
İSVİÇRE GOLÜ BULDU
68. Dakika: İsviçre, maça eşitliği getirdi. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Ndoye'un vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.
Reuters
05:28
MARTINEZ İZİN VERMEDİ
66. Dakika: Martinez'den geçit yok. İsviçre atağında Granit Xhaka'nın uzak mesafeden sert şutu köşeye giderken kaleci Emiliano Martinez, kurtarışıyla gole izin vermedi.
Reuters
05:12
NET GOL KAÇTI, OFSAYT BAYRAĞI HAVADA
50. Dakika: İnanılmaz gol kaçtı ardından ofsayt bayrağı kalktı. İsviçre'de Elvedi'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Embolo, ceza sahasına girerek hemen yanındaki Ndoye'u gördü. Vuruşunu yapmakta ağır kalan İsviçreli futbolcuyu Arjantin savunması önledi. Pozisyonun devamında ofsayt bayrağı kalktı.
Reuters
04:25
MESSI TARİHE GEÇTİ
Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, Mac Allister'ın golünde yaptığı servisle Dünya Kupası tarihinde 10 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.
Reuters
04:11
İLK GOL GELDİ
10. Dakika: Arjantin 1-0 önde. Kazanılan kornerde Lionel Messi'nin ceza sahasına ortasını kafasıyla tamamlayan Mac Allister, takımını 1-0 öne geçirdi.
Reuters
04:00
MAÇ BAŞLADI
Arjantin-İsviçre karşılaşmasında ilk düdük geldi.
Reuters
02:59
İLK 11'LER
Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico, Paredes, Fernandez, De Paul, Mac Allister, Messi, Alvarez. İsviçre: Kobel, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Rieder, Xhaka, Freuler, Zakaria, Embolo, Sow, Dan Ndoye.
Reuters

 

ARJANTİN, SON 2 MAÇINI 3-2 KAZANDI

 

Dünya Kupası'nda J Grubu'nda yer alan Arjantin; Cezayir, Avusturya ve Ürdün karşısında kazanarak grubu 9 puanla zirvede tamamladı. Son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'yla karşı karşıya gelen Güney Amerika temsilcisi, normal süresi 1-1 biten maçta rakibini uzatmalarda 3-2 yenerek turu geçti.

 

Son 16 turunda Mısır'la eşleşen Arjantin, rakibi karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazanarak çeyrek final biletini aldı.

 

İSVİÇRE GRUPTA HATA YAPMADI

 

Kanada, Bosna Hersek ve Katar'ın yer aldığı B Grubu'nda mücadele eden İsviçre ise ilk maçında Katar'la 1-1 berabere kalırken, Bosna Hersek'i 4-1, Kanada'yı da 2-1 mağlup ederek 7 puanla grubu zirvede tamamladı.

 

Son 32 turunda Cezayir'le karşılaşan İsviçre, rakibini 2-0 yenerek son 16 turunda Kolombiya'nın rakibi oldu. Normal süresi ve uzatma dakikalarının golsüz berabere bittiği maçta penaltı atışları sonucunda Kolombiya'yı geçen İsviçre, 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı.

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