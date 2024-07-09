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Arjantin-Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Kupa Amerika'da yarı final heyecanı başlıyor. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada finalistler, oynanacak maçlarla belli olacak. İlk maç ise Arjantin ile Kanada arasında olacak. Kazanan ekip finale adını yazdıracak. Peki, Arjantin-Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arjantin-Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Copa America'da heyecan Arjantin-Kanada mücadelesiyle sürecek. Yarı finalin ilk müsabakasında son şampiyon Arjantin, Kanada ile karşı karşıya gelecek. New Jersey eyaletindeki Doğu Rutherford'da yer alan MetLife Stadı'nda oynanacak müsabakaya az bir zaman kala tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. İşte, Arjantin-Kanada maçı hakkında bilgiler...

ARJANTİN-KANADA MAÇI NE ZAMAN?

MetLife Stadı'nda oynanacak müsabaka, 9 Temmuz Çarşamba gününü saat 03.00'te oynanacak.

Karşılaşma TV8,5 ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

KAYBEDEN ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Yarı final maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Mağlup olan ekipler ise üçüncülük müsabakasına çıkacak.

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