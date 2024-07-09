Arjantin-Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Copa America'da heyecan Arjantin-Kanada mücadelesiyle sürecek. Yarı finalin ilk müsabakasında son şampiyon Arjantin, Kanada ile karşı karşıya gelecek. New Jersey eyaletindeki Doğu Rutherford'da yer alan MetLife Stadı'nda oynanacak müsabakaya az bir zaman kala tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. İşte, Arjantin-Kanada maçı hakkında bilgiler...



ARJANTİN-KANADA MAÇI NE ZAMAN?



MetLife Stadı'nda oynanacak müsabaka, 9 Temmuz Çarşamba gününü saat 03.00'te oynanacak.



Karşılaşma TV8,5 ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.



KAYBEDEN ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK



Yarı final maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Mağlup olan ekipler ise üçüncülük müsabakasına çıkacak.



