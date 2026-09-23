Arjantin Milli Takımı, hocası için bir oldu. "Takımda kalmalı"
23.09.2026 11:32
Son Güncelleme: 23.09.2026 11:35
Arjantin, Scaloni yönetiminde 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olmuş, 2026'da da finale adını yazdırmıştı.
Arjantin Milli Takımı oyuncuları 2018'den bu yana tam 4 büyük kupa kazandıran Lionel Scaloni'ye destek için birleşti.
2018'de göreve geldiği Arjantin Milli Takımı ile sayısız başarıya imza atan ve sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan Lionel Scaloni'nin yerine başka bir ismin geleceği iddialarına milli oyunculardan tepki geldi.
Buenos Aires'teki milli takım kampına katılan Arjantinli oyuncular, 48 yaşındaki teknik direktörle devam edilmesini istediler.
Kadronun genç isimlerinden Nico Paz, Scaloni'nin kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Bana ilk maç fırsatımı verdi ve umarım kalır." dedi.
Takımın tecrübeli isimlerinden stoper Romero "Bu milli takımın inşasında kilit isim o, bu yüzden açıkçası devam etmesini istiyoruz." çağrısında bulundu.
Kariyerini Como'da sürdüren Nico Paz, milli takımda kendisine şans veren Scaloni'nin kalmasını istiyor.
Kaleci Juan Musso ise Scaloni'ye büyük saygıları olduğunu vurgulayarak, "Elde ettiği başarılar ve bu takımla inşa ettiği şey nedeniyle ona büyük saygı ve sevgimiz var." dedi.
Defans oyuncusu Leonardo Balerdi de Scaloni ile çalışma fırsatını ayrıcalık olarak nitelendirdi.
2018'de göreve gelen Scaloni, Arjantin Milli Takımı ile başarıdan başarıya koştu.
2022'deki Dünya Kupası zaferi, 2021 ve 24'te üst üste gelen Copa America şampiyonlukları ve yine 2022'deki Conmebol başarısı Scalonii'yi adeta efsane yaptı.
2026 Dünya Kupası'da da ülkesine final oynatan 48 yaşındaki teknik adam yönetiminde Arjantin 104 maça çıktı.
Be seride 76 galibiyet, 18 beraberlik ve sadece 10 mağlubiyet alınırken, tarihi bir 36 maçlık yenilmezlik serisi de yakalandı.