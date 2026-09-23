Arjantin Milli Takımı, hocası için bir oldu. "Takımda kalmalı"

Kaleci Juan Musso ise Scaloni'ye büyük saygıları olduğunu vurgulayarak, "Elde ettiği başarılar ve bu takımla inşa ettiği şey nedeniyle ona büyük saygı ve sevgimiz var." dedi.

Defans oyuncusu Leonardo Balerdi de Scaloni ile çalışma fırsatını ayrıcalık olarak nitelendirdi.

2018'de göreve gelen Scaloni, Arjantin Milli Takımı ile başarıdan başarıya koştu.

2022'deki Dünya Kupası zaferi, 2021 ve 24'te üst üste gelen Copa America şampiyonlukları ve yine 2022'deki Conmebol başarısı Scalonii'yi adeta efsane yaptı.

2026 Dünya Kupası'da da ülkesine final oynatan 48 yaşındaki teknik adam yönetiminde Arjantin 104 maça çıktı.

Be seride 76 galibiyet, 18 beraberlik ve sadece 10 mağlubiyet alınırken, tarihi bir 36 maçlık yenilmezlik serisi de yakalandı.