Arjantin'de Messi izdihamı

Lionel Messi, Dünya Kupası kutlamalarının ardından ilk kez ülkesine gitti.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir restoranda yıldız futbolcunun yemek yediğini duyan hayranları mekanın önüne akın etti.
Restoranın önünde toplanan yüzlerce kişi, "Messi" sloganları atarak futbolcunun çıkmasını bekledi. Yemeğin ardından Messi, insan selinin arasından güçlükle çıkarak aracına ulaştı.
36 yıl sonra Dünya Kupası'na kazanan Arjantin, tarihi zaferin ardından ilk maçını 23 Mart Perşembe günü Buenos Aires'teki Monumental stadyumunda Panama ile oynayacak.