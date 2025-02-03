Arjantin'den dönen Icardi takımla buluştu

Arjantin'den dönen Mauro Icardi, uzun bir sürenin ardından takımla buluştu.

Icardi yaklaşık 2 ay sonra İstanbul'a döndü ve tesisleri ziyaret etti.



Antrenmanı izleyen Arjantinli yıldız, teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşlarıyla görüştü.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU



Icardi 7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlandı. Çapraz bağları kopan 31 yaşındaki yıldız ülkesinde ameliyat oldu.



Icardi'nin yeni sezon öncesi yapılacak hazırlıklarda Galatasaray'a katılması bekleniyor.

GALATASARAY'DAN ICARDİ VİDEOSU