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Arjantin'den dönen Icardi takımla buluştu

Mauro Icardi yeniden Florya Metin Oktay Tesisleri'nde. Sezonu kapatan Arjantinli yıldız takım arkadaşlarıyla buluştu.

Arjantin'den dönen Icardi takımla buluştu

'den dönen Mauro Icardi, uzun bir sürenin ardından takımla buluştu. 

Icardi yaklaşık 2 ay sonra İstanbul'a döndü ve tesisleri ziyaret etti.

Antrenmanı izleyen Arjantinli yıldız, teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşlarıyla görüştü. 

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU

Icardi 7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlandı. Çapraz bağları kopan 31 yaşındaki yıldız ülkesinde ameliyat oldu.

Icardi'nin yeni sezon öncesi yapılacak hazırlıklarda 'a katılması bekleniyor.

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