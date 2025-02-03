Arjantin'den dönen Icardi takımla buluştu
Mauro Icardi yeniden Florya Metin Oktay Tesisleri'nde. Sezonu kapatan Arjantinli yıldız takım arkadaşlarıyla buluştu.
Arjantin'den dönen Mauro Icardi, uzun bir sürenin ardından takımla buluştu.
Icardi yaklaşık 2 ay sonra İstanbul'a döndü ve tesisleri ziyaret etti.
Antrenmanı izleyen Arjantinli yıldız, teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşlarıyla görüştü.
ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU
Icardi 7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlandı. Çapraz bağları kopan 31 yaşındaki yıldız ülkesinde ameliyat oldu.
Icardi'nin yeni sezon öncesi yapılacak hazırlıklarda Galatasaray'a katılması bekleniyor.
GALATASARAY'DAN ICARDİ VİDEOSU
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