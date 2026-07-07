Arjantin’den mucize dönüş. Messi’nin Dünya Kupası rüyası sürüyor

Atlanta’da oynanan karşılaşmada Mısır , Yasser Ibrahim ve Mostafa Ziko’nun golleriyle büyük bir sürprizin kapısını araladı. Arjantin adına Lionel Messi’nin penaltı vuruşundan yararlanamaması ise son şampiyonu daha da zor duruma soktu.

Ancak Arjantin, son 11 dakika ve uzatma bölümünde üç gol bularak maçı çevirdi. Cristian Romero’nun kafa golü geri dönüşü başlatırken, Messi attığı golle skoru eşitledi. Arjantin’in kaptanı, böylece üst üste dokuzuncu Dünya Kupası maçında gol atarak turnuvadaki gol sayısını sekize çıkardı ve gol krallığı yarışında yeniden zirveye yerleşti.

Geri dönüşü tamamlayan gol ise uzatma dakikalarında Enzo Fernandez’den geldi. Lautaro Martinez’in ortasında iyi yükselen Fernandez, yaptığı etkili kafa vuruşuyla Arjantin’i çeyrek finale taşıdı.

Maçın ardından Lionel Messi, takım arkadaşlarına sarılırken sevinç gözyaşları döktü. Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni de karşılaşmanın ardından duygularını gizleyemedi. Scaloni, “Şu an gerçekten çok duygusalım. Nasıl bir oyuncu grubu bu böyle.” ifadelerini kullandı.

MISIR'DAN TEPKİ

Mısır cephesi ise maçın ardından hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. Özellikle ikinci yarının başlarında iptal edilen gol, Mısırlıların tepkisini çekti. Arjantin’in galibiyet golünün ardından Mısır teknik heyetinden bir isim kırmızı kart gördü.

Arjantin, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları karşısında aldığı 3-2’lik galibiyetin ardından Afrika temsilcilerine karşı bir kez daha büyük bir korku yaşadı. Buna rağmen son şampiyon, çeyrek finalde Kolombiya-İsviçre eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MAÇTA NELER OLDU?

Teknik direktör Scaloni, Yeşil Burun Adaları maçının son bölümünde yorgun görünen takımını yenilemek için ilk 11’de değişikliklere gitmişti. Nicolas Tagliafico, Leandro Paredes ve Julian Alvarez, Miami’de başlayan kadroya göre ilk 11’e dahil edildi. Ancak Arjantin yine maça yavaş başladı.

Mısır, Marwan Attia’nın arka direğe gönderdiği ortada Yasser Ibrahim’in güçlü kafa vuruşuyla öne geçti. Arjantin, beş dakika sonra beraberlik fırsatı yakaladı. Tagliafico’nun ceza sahasında Haissem Hassan’ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı kararı çıktı.

Topun başına Messi geçti ancak Arjantinli yıldızın vuruşu etkisiz kaldı. Mısır kalecisi Mostafa Shobeir soluna uzanarak penaltıyı kurtardı. Messi böylece Dünya Kupası’nda kullandığı sekiz penaltının dördünden yararlanamamış oldu. Grup aşamasında Avusturya karşısında da penaltı kaçıran Messi, aynı turnuvada iki penaltıdan yararlanamayan ilk oyuncu oldu.

Shobeir’in başarılı performansı bununla sınırlı kalmadı. Al Ahly kalecisi, Alexis Mac Allister’ın yakın mesafeden yaptığı güçlü kafa vuruşunu çıkardı. Ardından Julian Alvarez’in köşeye giden şutunda turnuvanın en iyi kurtarışlarından birine imza attı.

Mısır, ikinci yarının ortalarında farkı ikiye çıkardığını düşündü. Mohamed Salah’ın pasında Mostafa Ziko, kaleci Emiliano Martinez’in üzerinden topu ağlara gönderdi. Ancak gol, pozisyonun başlangıcında Lisandro Martinez’e faul yapıldığı gerekçesiyle VAR müdahalesi sonrası iptal edildi. Bu karar büyük tartışma yarattı.

Tartışmalı kararın ardından tribünlerdeki Arjantin taraftarları hareketlense de kısa süre sonra Mısır bir kez daha hızlı hücumla golü buldu. Salah’ın taşıdığı topta Hassan’ın ortasını Ziko tamamladı ve Mısır 2-0 öne geçti.

Bu dakikadan sonra Arjantin dağılmış gibi görünüyordu. İkinci yarıdaki su molasında Messi dahil birçok Arjantinli oyuncunun başı öne eğikti. Ancak Romero’nun kafa golü son şampiyonu yeniden ayağa kaldırdı.

Kısa süre sonra Messi’nin etkili koşusuyla gelişen atakta Lautaro Martinez kafa vuruşunu az farkla dışarı gönderdi. Arjantin’in beklediği an ise bitime yedi dakika kala geldi. Gonzalo Montiel’in geriye çevirdiği topa Messi yarım voleyle çok sert vurdu. Shobeir topa dokunsa da meşin yuvarlak üst direğe çarpıp ağlara gitti. Bu gol, Messi’nin Dünya Kupası kariyerindeki 21’inci golü oldu.

Uzatma dakikalarında ise Lautaro Martinez’in ortasında Enzo Fernandez sahneye çıktı. Fernandez’in sert kafa vuruşu Arjantin’e 3-2’lik galibiyeti getirdi. Son düdükle birlikte Arjantinli oyuncular büyük sevinç yaşarken, Mısır tarihi bir zaferin eşiğinden dönmenin hayal kırıklığıyla sahadan ayrıldı.