Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Arjantin Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre teknik direktör Lionel Scaloni, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

Kadroya dahil edilen Dünya Kupası'nın en çok forma giyen oyuncusu (26) Lionel Messi , kariyerinde 6. kez turnuvada boy gösterecek.

Dünya Kupası J Grubu'nda Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile mücadele edecek Arjantin'in kadrosu şöyle:

Kaleci: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Olimpik Marsilya), Emiliano Martinez (Aston Villa)

Defans: Leonardo Balerdi, Facundo Medina (Olimpik Marsilya), Nicolas Tagliafico (Olimpik Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atletico Madrid)

Orta saha: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea)

Forvet: Julian Alvarez, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter)