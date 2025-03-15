Arkas Spor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti ve play-off'a adını yazdırdı
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 26. haftasında Arkas Spor, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.
Efeler Ligi 26. ve son hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti ve adını şampiyonluk yarışının verileceği Play-Off’a yazdırdı.
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’ndeki mücadelenin setleri 27-25, 28-26, 23-25, 21-25, 15-8 sonuçlandı.
Gyorge Grozer mücadeleyi 24 sayıyla tamamlarken Burutay Subaşı ve Gökçen Yüksel maçı 14'er sayıyla tamamladı.
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