Arkas Spor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti ve play-off'a adını yazdırdı

Efeler Ligi 26. ve son hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti ve adını şampiyonluk yarışının verileceği Play-Off’a yazdırdı.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’ndeki mücadelenin setleri 27-25, 28-26, 23-25, 21-25, 15-8 sonuçlandı.

Gyorge Grozer mücadeleyi 24 sayıyla tamamlarken Burutay Subaşı ve Gökçen Yüksel maçı 14'er sayıyla tamamladı.