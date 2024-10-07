Arkas Spor filede Efeler Ligi'nden çekiliyor

İzmir'den çıkan Türk voleybolunun efsane kulübü Arkas Spor, gelecek sezondan itibaren Efeler Ligi'ne katılmama kararı aldı.

2003 yılından beri Efeler Ligi'nde Arkas adıyla mücadele ederek erkek voleybolunda ülkemize ilkleri yaşatan kulüp olan, bu sezona da Balkan Kupası ve Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak başlayan İzmir temsilcisinin kararı şok etkisi yarattı.

Müzesinde 4 Efeler Ligi, 3 Kupa Voley, 1 Challenge Cup şampiyonluğu da bulunan, Karşıyaka Örnekköy'deki tesislerinde senelerdir birçok milli sporcu yetiştiren Arkas Spor'da yönetim, kulübün gelecek sezondan itibaren yoluna 1'inci Lig'de devam ederek, yetiştirici kimliğine döneceğini açıkladı.



Arkas Spor'un açıklamasında, "Arkas Spor Kulübü olarak her zaman Türk voleybolunun gelişimine katkıda bulunmayı ve genç yeteneklerin gelişmesine destek olmayı en büyük misyonlarımızdan biri olarak gördük. Bugün sizlerle kulübümüzün geleceğine dair önemli kararı paylaşmak istiyoruz. 2025-2026 sezonu itibarıyla Arkas Spor Kulübü, Efeler Ligi'ndeki mücadelesine ara verip, 1. Lig'de yoluna devam etme kararı almıştır. Bu karar tamamen, 'Altyapıya ve genç yeteneklere odaklanma' hedefimiz doğrultusunda alınmış olup, kulübümüzün spor okullarını genişletme ve geliştirme amacıyla daha fazla kaynağı bu alana aktarma isteğiyle şekillenmiştir" denildi.



Arkas açıklamasında, "Amacımız sadece saha başarısı elde etmek değil, aynı zamanda Türk sporuna uzun vadeli değer katacak yeni nesiller yetiştirmek ve spor kültürünü daha geniş bir tabana yaymaktır. Spor okullarına yapacağımız yatırımlarla daha fazla genci bu güzel branşla tanıştırmayı ve onların gelişimini desteklemeyi hedefliyoruz. Bu süreçte bizlere inanan ve destek veren tüm paydaşlarımıza, sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Yolculuğumuz yeni bir aşamaya geçiyor ve bu süreçte yine birlikte başarılama imza atacağımıza inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

