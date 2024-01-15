Arkas Spor, iç sahada kazanmaya devam ediyor

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, evinde gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Son üç iç saha maçında Türşad, Bigadiç Belediyespor ve Ziraat Bankkart’ı konuk eden İzmir ekibi, rakiplerini hatasız geçerek 3 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Böylece toplam 8 galibiyete ulaşan Arkas Spor, ligde 6. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Öte yandan Efeler Ligi’nde gelecek hafta oynanacak müsabakada Halkbank’ı ağırlayacak olan Arkas Spor, rakibini mağlup ederek hem iç sahadaki üst üste 4. galibiyetini elde etmeyi hedeflerken hem de ligde üst sıralara çıkmayı istiyor.