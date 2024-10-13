Arkas Spor, lige kötü başladı

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 2024-2025 sezonuna kötü bir giriş yaptı.



Ligin ilk haftasında İzmir derbisinde Altekma’ya 3-2 mağlup olan Arkas, ikinci hafta mücadelesinde Bursa BBSK ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı konuk ekip Bursa BBSK 3-1'lik skorla kazandı. Böylece Arkas Spor, ikinci mağlubiyetini aldı. Arkas Spor, önümüzdeki hafta Cizre Belediyespor’a konuk olacak.

Arkas Spor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, gelecek sezondan itibaren Efeler Ligi'ne katılmayıp, altyapıya ve genç oyunculara odaklanmak için 1. Lig’de mücadele edeceğini duyurdu.