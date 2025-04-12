Arkas Spor, Play-Off etabına Ankara'da başlıyor
Arkas Spor, Efeler Ligi Play-Off 1-4 Etabı ilk maçında yarın Ankara'da Ziraat Bankkart'ın rakibi olacak.
Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, seride iki galibiyete ulaşan ekibin final etabına yükseleceğine dikkat çekerek, "Ankara'dan galibiyetle dönerek İzmir'deki ikinci maça avantajlı çıkmayı hedefliyoruz. Ekibimize başarılar diliyoruz" dedi.
Play-Off 1-4 Etabı'nın ikinci maçı ise 16 Nisan Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Ziraat Bankkart hafta içinde CEV Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye erkek voleybolunda dördüncü Avrupa şampiyonluğunu yaşattı.
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