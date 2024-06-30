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Armand Lauriente kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Armand Lauriente, sosyal medyada transfer haberlerini takip eden birçok Fenerbahçeli futbolseverin merak edip araştırdığı isimlerin başında yer alıyor. İtalya ekibi Sassuolo'da forma giyen Armand Lauriente'nin hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Armand Lauriente kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Armand Lauriente kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Armand Lauriente, 4 Aralık 1998 tarihinde dünyaya geldi. İtalya Serie A kulübü Sassuolo'da forvet ve sol kanat olarak oynayan Fransız profesyonel futbolcudur.

Armand Lauriente, 23 Temmuz 2018'de Rennes ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve hemen Ligue 2'de Orléans'a kiralandı.

Kulüpteki profesyonel ilk maçına 27 Temmuz 2018'de Lens'e karşı 2-0'lık lig yenilgisiyle çıktı. Lauriente, Ocak 2019'da Rennes'e geri döndü.

Armand Lauriente, 31 Ağustos 2022'de İtalya ekibi Sassuolo ile sözleşme imzaladı.

Lauriente, Sassuolo'da 2023-2024 sezonunda oynadığı 37 maçta 5 gol 6 asist yaptı.

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