Armand Lauriente kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente'nin kariyeri

Armand Gaëtan Laurienté, 4 Aralık 1998 yılında Fransa'da dünyaya geldi. İtalyan Serie A takımlarından Sassuolo'da forvet veya sol kanat oyuncusu olarak forma giyen Fransız profesyonel futbolcudur.



23 Temmuz 2018 tarihinde Laurienté, Rennes ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve hemen ardından Ligue 2 ekibi Orléans’a kiralandı.



Profesyonel kariyerindeki ilk maçına 27 Temmuz 2018’de, Lens’e karşı oynanan ve 2-0 kaybedilen lig maçında çıktı. Laurienté, bir sonraki sezon FC Lorient’e kiralandı.



Ocak 2019'da Rennes'e geri döndü. Ardından yeniden FC Lorient’e kiralanan Laurienté, bu kulübe daha sonra bonservisiyle katıldı.



31 Ağustos 2022 tarihinde Laurienté, İtalya’nın Sassuolo kulübüne transfer oldu.



Laurienté, Fransa’nın alt yaş milli takımlarında forma giymiştir.



Fransa ana karasında doğan Laurienté, Guadeloupe kökenlidir.