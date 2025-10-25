Arminia Bielefeld - Elversberg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga 2)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Arminia Bielefeld - Eversberg karşı karşıya geliyor. Elversberg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Arminia Bielefeld - Eversberg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



ARMİNİA BİELEFELD - ELVERSBERG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga 2’de haftanın dikkat çeken maçında Arminia Bielefeld - Eversberg kozlarını paylaşıyor. Bielefeld'da, Schüco Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim cumartesi günü saat 14.00’da başlayacak mücadele tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

