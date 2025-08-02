Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf Maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga 2)

Almanya Bundesliga 2’de sezonun maçları yoğun ilgi görüyor. Fortuna Düsseldorf ,Arminia Bielefeld deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Futbolseverler ise mücadelenin başlayacağı saate odaklandı.



ARMİNİA BİELEFELD - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga 2’de Paderborn, Holstein Kiel’i konuk ediyor. Bielefeld'da, Schüco Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (2 Ağustos) saat 21:30’da başlayacak. Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

