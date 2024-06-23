Arnavutluk-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arnavutluk-İspanya maçına geri sayım başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında 24 Haziran'da Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya gelecek. Düsseldorf Arena'da oynanacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. İşte, Arnavutluk-İspanya maçı hakkında bilgiler...
ARNAVUTLUK-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Arnavutluk-İspanya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak.
Düsseldorf Arena'daki karşılaşma, TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
ARNAVUTLUK GALİBİYET ARAYACAK
Arnavutluk'un gruptan çıkmak için İspanya karşısında kazanması gerekecek.
İki maçta 1 puanı bulunan Arnavutluk, İspanya'yı yenerek Hırvatistan-İtalya maçının sonucunu bekleyecek.
İtalya'nın 3 puanının bulunduğu grupta İspanya lider olarak çıkmayı garantiledi.
İSPANYA RAKİBİNE HEP ÜSTÜN
İspanya'nın Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı müsabakalarda ezici üstünlüğü bulunuyor.
İki ekip bugüne dek tarihlerinde 8 kez karşılaşırken, söz konusu maçların tamamını İspanyollar kazandı.
İspanya, bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
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