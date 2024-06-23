Arnavutluk-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arnavutluk-İspanya maçına geri sayım başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında 24 Haziran'da Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya gelecek. Düsseldorf Arena'da oynanacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. İşte, Arnavutluk-İspanya maçı hakkında bilgiler...



ARNAVUTLUK-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?



Arnavutluk-İspanya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak.



Düsseldorf Arena'daki karşılaşma, TRT Spor'da canlı yayınlanacak.



ARNAVUTLUK GALİBİYET ARAYACAK



Arnavutluk'un gruptan çıkmak için İspanya karşısında kazanması gerekecek.



İki maçta 1 puanı bulunan Arnavutluk, İspanya'yı yenerek Hırvatistan-İtalya maçının sonucunu bekleyecek.



İtalya'nın 3 puanının bulunduğu grupta İspanya lider olarak çıkmayı garantiledi.



İSPANYA RAKİBİNE HEP ÜSTÜN



İspanya'nın Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı müsabakalarda ezici üstünlüğü bulunuyor.



İki ekip bugüne dek tarihlerinde 8 kez karşılaşırken, söz konusu maçların tamamını İspanyollar kazandı.



İspanya, bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.