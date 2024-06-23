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Arnavutluk-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024'te B Grubu'nda Arnavutluk ile İspanya karşılaşacak. Grupta ilk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ikinci maçta ise İtalya'yı 1-0 mağlup eden İspanya, zirvede bulunuyor. İlk maçında İtalya'ya 2-1 yenilen ikinci müsabakasında ise Hırvatistan ile 2-2 berabere kalan Arnavutluk ise 3. basamakta yer alıyor. Peki, Arnavutluk İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arnavutluk-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arnavutluk-İspanya maçına geri sayım başladı. 2024 () B Grubu üçüncü maçında 24 Haziran'da Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya gelecek. Düsseldorf Arena'da oynanacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. İşte, Arnavutluk-İspanya maçı hakkında bilgiler...

ARNAVUTLUK-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavutluk-İspanya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

Düsseldorf Arena'daki karşılaşma, TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ARNAVUTLUK GALİBİYET ARAYACAK

Arnavutluk'un gruptan çıkmak için İspanya karşısında kazanması gerekecek.

İki maçta 1 puanı bulunan Arnavutluk, İspanya'yı yenerek Hırvatistan-İtalya maçının sonucunu bekleyecek.

İtalya'nın 3 puanının bulunduğu grupta İspanya lider olarak çıkmayı garantiledi.

İSPANYA RAKİBİNE HEP ÜSTÜN

İspanya'nın Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı müsabakalarda ezici üstünlüğü bulunuyor.

İki ekip bugüne dek tarihlerinde 8 kez karşılaşırken, söz konusu maçların tamamını İspanyollar kazandı.

İspanya, bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

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