Arnavutluk-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında bu akşam Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya gelecek. Grubundan lider olarak çıkmayı garantileyen İspanya, Arnavutluk karşısında 3. galibiyetini almak istiyor. Peki, Arnavutluk-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ARNAVUTLUK-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Düsseldorf Arena'da oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.



Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Grupta ilk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ikinci maçta ise İtalya'yı 1-0 mağlup eden İspanya, zirvede bulunuyor.



İlk maçında İtalya'ya 2-1 yenilen ikinci müsabakasında ise Hırvatistan ile 2-2 berabere kalan Arnavutluk ise 3. basamakta yer alıyor.

