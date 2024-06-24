Arnavutluk-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında bu akşam Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya gelecek. Grubundan lider olarak çıkmayı garantileyen İspanya, Arnavutluk karşısında 3. galibiyetini almak istiyor. Peki, Arnavutluk-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ARNAVUTLUK-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Düsseldorf Arena'da oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.
Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Grupta ilk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ikinci maçta ise İtalya'yı 1-0 mağlup eden İspanya, zirvede bulunuyor.
İlk maçında İtalya'ya 2-1 yenilen ikinci müsabakasında ise Hırvatistan ile 2-2 berabere kalan Arnavutluk ise 3. basamakta yer alıyor.
ARNAVUTLUK GALİBİYET ARAYACAK
Arnavutluk'un gruptan çıkmak için İspanya karşısında kazanması gerekecek.
İki maçta 1 puanı bulunan Arnavutluk, İspanya'yı yenerek Hırvatistan-İtalya maçının sonucunu bekleyecek.
İtalya'nın 3 puanının bulunduğu grupta İspanya lider olarak çıkmayı garantiledi.
İSPANYA'NIN RAKİBİNE YENİLGİSİ YOK
İspanya'nın Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı müsabakalarda ezici üstünlüğü bulunuyor.
İki ekip bugüne dek tarihlerinde 8 kez karşılaşırken, söz konusu maçların tamamını İspanyollar kazandı.
İspanya, bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Arnavutluk
- Avrupa Futbol Şampiyonası
- İspanya
- Maç
- Euro 2024