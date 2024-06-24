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Arnavutluk-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında bu akşam Arnavutluk ile kozlarını paylaşacak. B Grubu'nda geride kalan maçlarda 6 puan toplayan İspanya gruptan çıkmayı garantiledi. 3. sırada yer alan Arnavutluk ise galibiyet almak ve gruptan çıkma ihtimalini artırmak istiyor. Peki, Arnavutluk-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arnavutluk-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

2024 () B Grubu üçüncü maçında bu akşam ile karşı karşıya gelecek. Grubundan lider olarak çıkmayı garantileyen , Arnavutluk karşısında 3. galibiyetini almak istiyor. Peki, Arnavutluk-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARNAVUTLUK-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Düsseldorf Arena'da oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Grupta ilk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ikinci maçta ise İtalya'yı 1-0 mağlup eden İspanya, zirvede bulunuyor.

İlk maçında İtalya'ya 2-1 yenilen ikinci müsabakasında ise Hırvatistan ile 2-2 berabere kalan Arnavutluk ise 3. basamakta yer alıyor.

Arnavutluk-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 1

ARNAVUTLUK GALİBİYET ARAYACAK

'un gruptan çıkmak için karşısında kazanması gerekecek.

İki maçta 1 puanı bulunan Arnavutluk, 'yı yenerek Hırvatistan-İtalya maçının sonucunu bekleyecek.

İtalya'nın 3 puanının bulunduğu grupta İspanya lider olarak çıkmayı garantiledi.

İSPANYA'NIN RAKİBİNE YENİLGİSİ YOK

İspanya'nın Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı müsabakalarda ezici üstünlüğü bulunuyor.

İki ekip bugüne dek tarihlerinde 8 kez karşılaşırken, söz konusu maçların tamamını İspanyollar kazandı.

İspanya, bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

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