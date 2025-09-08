Arnavutluk - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)
Dünya Kupası eleme maçları heyecanı devam ediyor. Arnavutluk zorlu karşılaşmada Letonya’yı konuk ediyor. Letonya kritik mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Arnavutluk - Letonya mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.
Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Arnavutluk, Letonya karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Arnavutluk - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ARNAVUTLUK - LETONYA MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası eleme mücadelesinde Arnavutluk ve Letonya karşı karşıya geliyor. Tirana'da, Air Albania Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (9 Eylül) saat 21.45’te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
