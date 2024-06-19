Arnavutluk pes etmedi: Hırvatistan 1 puana razı oldu

EURO 2024 B Grubu 2. maçında Hırvatistan ve Arnavutluk 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Arnavutrluk'un gollerini 11 ve 90+5. dakikada Gjasula kaydederken, Hırvatistan'ın golleri 74 Kramaric, 76 ise Gjasula (KK) kaydetti.

Kendi kalesine gol atan Arnavut futbolcu Gjasula, 90+5'te Hırvatisan filelerini havalandırarak takımının beraberlik golünü kaydetti.

Hırvatistan, grubun son maçında 24 Haziran tarihinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Arnavutluk ise aynı gün İspanya ile karşılaşacak.



DOĞUM GÜNÜNDE GOL ATAN ÜÇÜNCÜ OYUNCU

Arnavutluk ağlarını havalandıran Andrej Kramaric, Avrupa Şampiyonası tarihinde doğum gününde gol atan üçüncü oyuncu oldu (Jean-Francois Demergue; 1984 & Wesley Sneijder; 2008)