Arnavutluk'ta öfke dinmiyor: 27'nci gösteri geride kaldı

Arnavutluk 'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar sürüyor. Bu protestolar kapsamında 27'nci gösteri geride kaldı.

Başkent Tiran'da binlerce kişi bir kez daha "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla yürüdü.

TRUMP'IN DAMADI ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Gösteriler, ülkede son yılların en büyük protestoları arasında yer alıyor .Protestoların merkezinde tartışmalı bir turizm projesi var.

ABD Başkanı Donald Trump 'ın damadı Jared Kushner'le bağlantılı lüks tatil köyü projesinin, koruma altındaki bir sulak alanda inşa edilmesi planlanıyor.

5 MİLYAR EUROLUK PROJE

Göstericiler yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğinden endişeli. Ancak tepkiler yalnızca çevresel kaygılarla sınırlı değil.

Eylemciler, hükümeti şeffaf olmamakla suçluyor. Başbakan Edi Rama ise istifa çağrılarını reddediyor ve turizm projesini savunuyor.