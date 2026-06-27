Arnavutluk'ta öfke dinmiyor: 27'nci gösteri geride kaldı
27.06.2026 16:32
Trump'ın damadı Jared Kushner'le bağlantılı lüks tatil köyü projesinin, koruma altındaki bir sulak alanda inşa edilmesi planlanıyor.
Arnavutluk’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın damadıyla bağlantılı lüks tatil köyü projesine karşı başlatılan gösteriler sürüyor. Başkent Tiran'da 27'nci kez protesto için sokakları dolduran on binlerce kişi, Rama hükümetini istifaya çağırdı.
Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar sürüyor. Bu protestolar kapsamında 27'nci gösteri geride kaldı.
Başkent Tiran'da binlerce kişi bir kez daha "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla yürüdü.
TRUMP'IN DAMADI ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE
Gösteriler, ülkede son yılların en büyük protestoları arasında yer alıyor .Protestoların merkezinde tartışmalı bir turizm projesi var.
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'le bağlantılı lüks tatil köyü projesinin, koruma altındaki bir sulak alanda inşa edilmesi planlanıyor.
5 MİLYAR EUROLUK PROJE
Göstericiler yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğinden endişeli. Ancak tepkiler yalnızca çevresel kaygılarla sınırlı değil.
Eylemciler, hükümeti şeffaf olmamakla suçluyor. Başbakan Edi Rama ise istifa çağrılarını reddediyor ve turizm projesini savunuyor.