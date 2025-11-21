Arne Slot: "Jota'yı bahane olarak kullanamayız"

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, yeni sezonda beklentilerin uzağında bir performans sergiliyor.

İlk yedi maçını kazanan İngiliz ekibi, bu yedi maçlık serinin ardından oynadığı 10 maçın sekizini kaybetti.

Yarın yani 22 Kasım 2025 tarihinde Nottingham Forest'ı evinde ağırlayacak olan Liverpool'da teknik direktör Arne Slot karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

“JOTA, BAHANEMİZ OLAMAZ”

Takımın tecrübeli sağ beki Andy Robertson, İskoçya'nın Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanmasının ardından 3 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybeden Diogo Jota'yı aklından çıkaramadığını söylemişti.

Slot, bu durumun kendisi açısından da farklı olmadığını söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, "Robertson'ın röportajını gördüm. Jota'nın üzüntüsünü hala yaşıyoruz ve bu kesinlikle normal. Ancak onun ailesinin yaşadıklarının bizimkinden çok daha zor olduğunu biliyorum. Bizim açımızdan net olan tek bir şey var: Jota'yı özlüyoruz. Ama bu, gösterdiğimiz kötü performansın bahanesi olamaz." dedi.

"SEZON SONUNDA DEĞERLENDİRME YAPMALIYIZ"

Şu an takım hakkında bir değerlendirme yapmanın adil olmayacağını söyleyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Dürüst olmak gerekirse geçtiğimiz sezonun bu haftalarında durumumuz hakkında değerlendirme yapmamıştık ve şampiyon olmuştuk. Bu sezon da aynısını yapmalıyız. Ligde 38 maç var. Bir değerlendirme yapmak istiyorsak sezon sonunu beklemek en iyisi." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

KARŞILAŞMA SAAT 18.00'DE

Liverpool'un Nottingham Forest'ı ağırlayacağı karşılaşma yarın saat 18.00'de başlayacak.