Arne Slot öfkeli: "Takımımdan daha iyi bir performans bekliyordum"

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Hollanda ekibi PSV'yi ağırladı.

"Kırmızılılar", kendi evinde oynadığı mücadeleyi 4-1 kaybetti. Bu durum, teknik direktör Arne Slot'a yönelik tepkilerin artmasına sebep oldu.

Hollandalı çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından mevcut durum hakkında açıklamalarda bulundu.

"İYİ OYNAMASAK BİLE GOL ATABİLİYORUZ"

Takımından daha iyi bir performans beklediğini söyleyen Slot, "Duygularım son derece negatif. Hayal kırıklığına uğradım. Takımımdan daha iyi bir performans bekliyordum. Çünkü şu ana kadar kaybetsek bile iyi bir performans gösteriyorduk. Kötü oynasak bile gol atabiliyoruz. Bugün de iki gol attık ve çok fazla pozisyon yakaladık. Ama çok fazla gol yiyoruz." diyerek görüşlerini ifade etti.

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Liverpool'un 24 yaşındaki oyuncusu Curtis Jones ise maçın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. İngiliz oyuncu, "Tuttuğum takım için oynuyorum ve bu yaşananlar benim için çok zor. Hayatım boyunca hep Liverpool'u izledim. Bu kadar zor bir dönemi hiç hatırlamıyorum. Ama hala bu armayı göğsümüzde taşıyoruz. Arma için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Savaşacağız ve takımı hak ettiği yere getireceğiz. Herkese bu kulübün ne olduğunu ve neden 'dünyanın en iyi takımı' olarak adlandırıldığını göstereceğiz." dedi.