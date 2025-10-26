Arne Slot: "Rakiplere yanıt veremiyoruz"

"BİZDEN DAHA İYİLERDİ"



Brentford'un kendilerinden daha iyi mücadele ettiğini söyleyen Hollandalı teknik adam, "Bizden daha çok ikili mücadele kazandılar. İkinci topları daha çok aldılar. Onlara karşı set oyunu tehlikeli oluyor. Çünkü sete yerleştiğinizde büyük bir kontra atak tehditi oluşturuyorlar. Biz de bu şekilde iki golü kalemizde gördük." ifadeleriyle rakibiyle ilgili tespitlerini aktardı.



"DÖRT MAĞLUBİYET BANA DA SÜRPRİZ OLDU"



Yaz transfer döneminde takımda çok fazla değişiklik yaptıklarını söyleyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Takımda bu kadar değişiklik yaptığınızda arada iniş ve çıkışların olmasını bekliyorsunuz. Ama arka arkaya aldığımız dört mağlubiyet bana da sürpriz oldu. Aynı zamanda son beş maçımızı deplasmanda oynadık. Bu da bize yardımcı olmuyor." diyerek konuşmasına son verdi.



"LIVERPOOL RİTİM BULACAK"



Şu sıralar Brentford formasını terleten eski Liverpool kaptanı Jordan Henderson da karşılaşmanın ardından eski takımıyla ilgili açıklamada bulundu. İngiliz oyuncu, "Onlar için şu ana kadar alınan sonuçların iyi olmadığını biliyorum. Ama hala çok güçlü bir kadroya sahipler. Sadece zamana ihtiyaçları var. Ritim bulduktan sonra kaldıkları yerden devam edecekler." ifadelerini kullandı.

