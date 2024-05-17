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Arne Slot resmen duyurdu: "Gelecek yıl Liverpool'da olacağım"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Klopp'un ayrılık kararının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürüyordu. Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot, gelecek sezon Merseyside ekibinin teknik direktörü olacağını açıkladı.

Arne Slot resmen duyurdu: "Gelecek yıl Liverpool'da olacağım"

'da geçtiğimiz aylarda Jurgen Klopp takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Bu kararın ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Merseyside ekibi Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot'u gündemine almıştı.

Arne Slot Cuma günü yaptığı açıklamada, Jurgen Klopp'un sezon sonunda ayrılmasının ardından gelecek sezon Liverpool'un başına geçeceğini doğruladı.

FEYENOORD'DAN AYRILIK PAYLAŞIMI

Feyenoord ise Slot'un ayrıldığını Twitter/X'te yayınladığı bir video ile doğruladı: “Arne Slot dönemi sona eriyor. Son anların tadını çıkaralım.”

ESPN'in haberine göre, Hollandalı çalıştırıcı, “Gelecek yıl orada (Liverpool'da) teknik direktör olacağımı teyit edebilirim” dedi.

Liverpool ise Jurgen Klopp'un yerine geçecek ismi henüz resmi olarak duyurmadı.

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