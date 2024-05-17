Arne Slot resmen duyurdu: "Gelecek yıl Liverpool'da olacağım"

Liverpool'da geçtiğimiz aylarda Jurgen Klopp takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
Bu kararın ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Merseyside ekibi Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot'u gündemine almıştı.
Arne Slot Cuma günü yaptığı açıklamada, Jurgen Klopp'un sezon sonunda ayrılmasının ardından gelecek sezon Liverpool'un başına geçeceğini doğruladı.
FEYENOORD'DAN AYRILIK PAYLAŞIMI
Feyenoord ise Slot'un ayrıldığını Twitter/X'te yayınladığı bir video ile doğruladı: “Arne Slot dönemi sona eriyor. Son anların tadını çıkaralım.”
ESPN'in haberine göre, Hollandalı çalıştırıcı, “Gelecek yıl orada (Liverpool'da) teknik direktör olacağımı teyit edebilirim” dedi.
Liverpool ise Jurgen Klopp'un yerine geçecek ismi henüz resmi olarak duyurmadı.
𝐓𝐞𝐚𝐦𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐬— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 17, 2024
Een lange lijst met afwezigen zondag... 🤕#feyexc pic.twitter.com/nmkDALtYNR
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