Arne Slot'tan Mohamed Salah açıklaması

Liverpool, Premier Lig'in 13. haftasında West Ham United'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Merseyside ekibinde takımın yıldızı Mohamed Salah, bu maçta kadronun dışında bırakıldı. Bu durum Mısırlı oyuncunun takım içinde sorunlara neden açtığı yorumunun yapılmasına neden oldu.

Teknik direktör Arne Slot, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"MUTLU OLMAYAN TEK KİŞİ O DEĞİL"

Mohamed Salah'ın verdiği reaksiyonların normal olduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Bir oyuncunun yeterince iyi oynamadığında gösterdiği hayal kırıklığı normaldir. Yıllardır bu takım için çok fazla şey yaptı ve yapmaya devam edecek. 11'de başlamadığı için mutsuz olan tek kişi o değil. Ama davranış şekliyle birlikte profesyonelliğini gösteriyor. Bana kalırsa Salah çok disiplinli biri." ifadelerini kullandı.

"WIRTZ DİĞER MAÇLARDA DA İYİYDİ"

Yeni transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz hakkında da yorumlarda bulunan Slot, "Wirtz'in bu şekilde oynadığını görmek cesaret verici. Ama bundan önceki maçlarda da gayet iyi oynamıştı. Isak'ta gayet iyiydi. Maçın ardından bacağına kramp girdiğini söyledi. O sebeple bugün durumuna bakacağız." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

LİVERPOOL'UN RAKİBİ SUNDERLAND

West Ham United galibiyetiyle moral bulan Liverpool, Premier Lig'in 14. haftasında Sunderland'i konuk edecek. Yarın yani 3 Aralık 2025 günü yapılacak karşılaşma saat 23.15'te başlayacak.