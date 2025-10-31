Arne Slot'tan öz eleştiri: "Sakatlıklar başarısızlığın bahanesi olamaz"

"GRAVENBERCH İÇİN KARARI YARIN VERECEĞİZ"



Sakatlıktan dönen oyuncusu Ryan Gravenberch'ten bahsederek konuşmasına başlayan 47 yaşındaki teknik adam, "Sakatlık sona erdiğinde bazı şeyler çok hızlı gelişebilir. Aynı zamanda çok yavaşta olabilir. Ancak Ryan, dün antrenmanlara geri döndü ve bugün de bizimle çalışacak. 11'de başlayıp başlamayacağına ise yarın karar vereceğiz." dedi.



"GEÇEN SEZON DAHA ŞANSLIYDIK"



Takımından son derece memnun olduğunu belirten Slot, "Hiçbir şey kaybetmedik. Takımdan tamamen memnunum ve onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum. Stratejimiz konusunda da hala ikna olmuş durumdayım. Sadece bazı oyuncularımız sezon başı kampına katılamadı veya sakatlandı. Şu an 16 oyuncuya düştük. Onları fit bir durumda tutmalıyız, geçen seneki gibi. Ama bu geçen seneye göre daha zor. Belki de geçen sezon daha şanslıydık ve şu an daha şanssısız. Ama bu aldığımız sonuçlar için bir bahane olamaz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.



ZORLU FİKSTÜR



Yarın Aston Villa'yı konuk edecek olan Liverpool'u zorlu bir fikstür bekliyor. Kırmızılılar, 4 Kasım Salı günü Real Madrid ile, 9 Kasım Pazar günü ise Manchester City ile karşılaşacak.

