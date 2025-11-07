Arne Slot'tan özeleştiri: "Tutarlıydık ama kaybetme konusunda"
07.11.2025 15:32
Reuters
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, önümüzdeki pazar günü oynanacak olan Manchester City maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
27 Eylül 2025 tarihinde oynanan Crystal Palace maçından 25 Ekim 2025 tarihinde oynanan Brentford maçına kadar oynadığı tüm maçları kaybeden Liverpool, Aston Villa ve Real Madrid'i mağlup ederek kötü gidişe dur demişti.
Önümüzdeki pazar günü, yani 9 Kasım 2025 tarihinde Manchester City'nin konuğu olacak "Kırmızılar"da teknik direktör Arne Slot, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.
"SON İKİ MAÇ SÜRPRİZ OLMADI"
Neredeyse her maçta farklı taktiklerle karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Arne Slot, "Şu an ana odağımız tutarlı olmak. Son birkaç maçı kaybetmiştik. Bu, alışık olmadığımız bir durumdu. Tutarlıydık ama yenilme konusunda. İstediğimiz bu değildi. Son iki maç bana sürpriz olmadı. Öbür takımların bizim beklediklerimizi yapması da buna yardımcı oldu. Son 10 maçımızın 8'inde farklı taktiklerle karşı karşıya kaldık. Bu bize yardımcı oluyor, daha fazla çalışmamız gerektiğini hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.
Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Premier Lig'de geride kalan 10 haftanın sonunda 19 puan topladı ve ligin ikinci sırasında.
"MANCHESTER CITY MAÇLARI HER ZAMAN İZLEMEYE DEĞER"
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola hakkındaki görüşlerini de belirten Hollandalı teknik adam, "Herkes bazı maçları izlemek, o anları kaçırmamak ister. Manchester City ile yapacağımız maçta bunlardan biri. İzlemenize her zaman değer çünkü muhteşem oyuncular sahada oluyor. Bazı takımlara 10 üzerinden 10 verirsiniz. Rakibimiz de o 10 puanlık takımlardan biri. Guardiola ve takımları konusunda sevdiğim şeylerden biri de bu. Her zaman beklediğinizi alırsınız. İyi bir futbol izlersiniz ve zamanınız boşa gitmez, hoşunuza gitmeyecek bir şey olmaz." dedi.
"SZOBOSZLAI OLAĞANÜSTÜ OYNUYOR"
Konuşmasının son bölümüde oyuncusu Dominik Szoboszlai'den övgüyle söz eden 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Szoboszlai bu sezon olağanüstü oynuyor. Özellikle son iki maçta bunu daha fazla gördük. Çok kaliteli ve yetenekli bir oyuncu. Topsuz oyunda da harika iş çıkarıyor. Son iki maç kendi standartlarının bile üstündeydi." diyerek sözlerine son verdi.