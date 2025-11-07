Arne Slot'tan özeleştiri: "Tutarlıydık ama kaybetme konusunda"

"MANCHESTER CITY MAÇLARI HER ZAMAN İZLEMEYE DEĞER"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola hakkındaki görüşlerini de belirten Hollandalı teknik adam, "Herkes bazı maçları izlemek, o anları kaçırmamak ister. Manchester City ile yapacağımız maçta bunlardan biri. İzlemenize her zaman değer çünkü muhteşem oyuncular sahada oluyor. Bazı takımlara 10 üzerinden 10 verirsiniz. Rakibimiz de o 10 puanlık takımlardan biri. Guardiola ve takımları konusunda sevdiğim şeylerden biri de bu. Her zaman beklediğinizi alırsınız. İyi bir futbol izlersiniz ve zamanınız boşa gitmez, hoşunuza gitmeyecek bir şey olmaz." dedi.

"SZOBOSZLAI OLAĞANÜSTÜ OYNUYOR"

Konuşmasının son bölümüde oyuncusu Dominik Szoboszlai'den övgüyle söz eden 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Szoboszlai bu sezon olağanüstü oynuyor. Özellikle son iki maçta bunu daha fazla gördük. Çok kaliteli ve yetenekli bir oyuncu. Topsuz oyunda da harika iş çıkarıyor. Son iki maç kendi standartlarının bile üstündeydi." diyerek sözlerine son verdi.