Arsenal 22 yıl sonra Premier Lig şampiyonu oldu

Ligin 37. hafta mücadelesinde Bournemouth'a konuk olan Manchester City , Eli Junior Kroupi ve Erling Haaland'ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 89. dakikada oyuna girdi. Bu sonuçla Bournemouth Avrupa Ligi’ne katılmayı garantilerken, Şampiyonlar Ligi ihtimali de sürüyor.

Diğer yandan bitime 1 hafta kala Manchester City ile puan farkını 4'e çıkaran Arsenal , 2003-04 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğuna ulaştı.

İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetimindeki başkent temsilcisi, toplamda 14. lig şampiyonluğunu kazandı.

Sezonun büyük bölümünde liderliği elinde tutan Londra ekibi, geçen ay Manchester City’ye kaybettikten sonra toparlanarak üst üste dört lig maçını gol yemeden kazandı.

GUARDİOLA AYRILABİLİR

Öte yandan, hafta sonu Chelsea’yi yenerek FA Cup finalini kazanan ve yerel kupalarda duble yapan Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola’nın sezon sonunda görevinden ayrılacağı yönündeki haberler gündeme damga vurdu.

Wembley’de alınan zafer Guardiola dönemindeki 20’nci kupa oldu. Ancak İspanyol teknik adam, Aston Villa karşısında çıkacağı ve son maçı olması beklenen mücadele öncesi yedinci Premier League şampiyonluğunu kazanma fırsatını kaçırdı.