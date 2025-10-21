Arsenal, Atletico Madrid'e su vermedi: UEFA'ya şikayet edildi!
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasındaki Arsenal-Atletico Madrid maçı öncesinde iki takım arasında su krizi yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı bugün (21 Ekim Salı) itibarıyla başlıyor.
Turnuvada yer alan takımlar karşılaşmalar öncesinde hazırlıklarını sürdürürken haftanın öne çıkan maçı Arsenal-Atletico Madrid karşılaşması öncesinde yaşananlar futbol dünyasında şaşkınlık yarattı.
OYUNCULAR DUŞ BİLE ALAMADI
Konuk ekip Atletico Madrid, zorlu karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlamak için dün yani 20 Ekim Pazartesi günü Emirates Stadyumu'nda antrenman yaptı.
Yapılan idmanın ardından soyunma odasına yönelen futbolcular, sıcak su hatlarında oluşan arıza sebebiyle duş alamadılar.
GEREKLİ BİLDİRİM YAPILMIŞTI
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid yönetimi, antrenmandan önce yaşanan su sorunu ile ilgili hem Arsenal'e hem de UEFA'ya gerekli bildirimleri yaptı. Ancak İngiliz ekibi tarafından çözüm yolunda bir adım gelmedi.
Yaşanan bu durumun ardından futbolcular ve teknik ekip stadyumdan ayrıldı. Kulüp yönetimi konuyla ilgili UEFA'ya gerekli şikayetlerin yapıldığını açıkladı.
KARŞILAŞMA SAAT 22.00'DE OYNANACAK
Karşılaşma öncesi yaşanan su krizinin sansasyon yarattığı Arsenal - Atletico Madrid maçı ise bu akşam (21 Ekim Salı) saat 22.00'de oynanacak.
Müsabaka öncesinde Arsenal 6 puanla 5'inci, Atletico Madrid ise 3 puanla 10'uncu sırada.
- Etiketler :
- Arsenal
- Atletico Madrid
- Uefa Şampiyonlar Ligi