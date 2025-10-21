Arsenal, Atletico Madrid'e su vermedi: UEFA'ya şikayet edildi!

OYUNCULAR DUŞ BİLE ALAMADI Konuk ekip Atletico Madrid, zorlu karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlamak için dün yani 20 Ekim Pazartesi günü Emirates Stadyumu'nda antrenman yaptı.

GEREKLİ BİLDİRİM YAPILMIŞTI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid yönetimi, antrenmandan önce yaşanan su sorunu ile ilgili hem Arsenal'e hem de UEFA'ya gerekli bildirimleri yaptı. Ancak İngiliz ekibi tarafından çözüm yolunda bir adım gelmedi.

Yaşanan bu durumun ardından futbolcular ve teknik ekip stadyumdan ayrıldı. Kulüp yönetimi konuyla ilgili UEFA'ya gerekli şikayetlerin yapıldığını açıkladı.



KARŞILAŞMA SAAT 22.00'DE OYNANACAK



Karşılaşma öncesi yaşanan su krizinin sansasyon yarattığı Arsenal - Atletico Madrid maçı ise bu akşam (21 Ekim Salı) saat 22.00'de oynanacak.

Müsabaka öncesinde Arsenal 6 puanla 5'inci, Atletico Madrid ise 3 puanla 10'uncu sırada.

