Arsenal, Bayern Münih'in tarihi serisini bozdu; Kane, 'Panik yok' dedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Bayern Münih, Arsenal'in konuğu oldu.

Alman devi, rakibine 3-1 mağlup oldu ve bu sezonki ilk yenilgisini almış oldu. Bavyera ekibinin 18 maçlık tarihi yenilmezlik serisi de son bulmuş oldu.

Kırmızı-beyazlıların yıldız oyuncusu Harry Kane, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"İKİNCİ YARI GEREKENİ YAPAMADIK"

Arsenal ile turnuvanın ilerleyen aşamalarında yine karşılacaklarına inandığını belirten İngiliz oyuncu, "Zor bir maç oldu ama bunu bekliyorduk. İlk yarı iyi mücadele ettik ve soyunma odasına adil bir skorla girdik. İkinci yarıda ise gerekli gayret ve mücadeleyi sahada gösteremedik. Bu sezon ilk kez yenildik ama panik yapmaya gerek yok. Gereken dersleri alacağız. Arsenal ile de turnuvanın ilerleyen aşamalarında tekrar karşılaşacağımıza eminim." dedi.

"ODAKLANMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta ise rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi. İspanyol teknik adam, "İki sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde bizi eleyen takım Bayern Münih'ti. O süreçten bu yana biz de değiştik, onlar da değişti. Tabii ki orada çeyrek finalin heyecanını da yaşadık. Maçların temposu farklıydı. Ama hatalarımızdan ders aldık ve daha iyi olduk. Rehavete kapılmamalıyız. Sadece lig aşamasındayız. Geçen sezonu hatırlayın. Liverpool lig aşamasını birinci bitirdi ve PSG'ye elendi. Şu an sadece önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Günümüzde olduğumuzda tüm takımları yenebiliriz." diyerek görüşlerini ifade etti.