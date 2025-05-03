Arsenal-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig 35. hafta

Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal ile Bournemouth heyecan dolu bir maça çıkacak. 67 puanla 2. sırada yer alan Arsenal, PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları yarı final rövanşı öncesinde prova niteliğinde bir maça çıkacak. Peki, Arsenal-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ARSENAL BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Arsenal - Bournemouth maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.



ARSENAL 8 MAÇTIR YENİLMİYOR



Arsenal, ligde 67 puanla 2. sırada yer alıyor ve son 8 maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu maç, aynı zamanda PSG ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı öncesi önemli bir prova niteliğinde.



Bournemouth ise ligde orta sıralarda yer alıyor ve son iki maçında beraberlik elde etti. Bu karşılaşmada sürpriz bir sonuç alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.