Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Brentford’u konuk ediyor. Arsenal geride kalan 5 maçta 3 kez puan kaybı yaşarken Brentford karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Brentford ise 42 puanla orta sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Liverpool ile olan puan farkını kapatmak isteyen Arsenal, Brentford karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Arteta’nın öğrencileri geride kalan 31 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Arsenal ligde çıktığı maçlarda 56 gol atarken kalesinde 26 gol gördü. Arsenal - Brentford mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
ARSENAL - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’in 32’nci haftasında Arsenal ve Brentford karşı karşıya geliyor. Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 19.30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Arsenal geride kalan haftalarda 31 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Brentford ise 31 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- İngiltere Premier Lig
- Arsenal