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Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Brentford’u konuk ediyor. Arsenal geride kalan 5 maçta 3 kez puan kaybı yaşarken Brentford karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Brentford ise 42 puanla orta sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool ile olan puan farkını kapatmak isteyen , Brentford karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Arteta’nın öğrencileri geride kalan 31 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Arsenal ligde çıktığı maçlarda 56 gol atarken kalesinde 26 gol gördü. Arsenal - Brentford mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

ARSENAL - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig’in 32’nci haftasında Arsenal ve Brentford karşı karşıya geliyor. Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 19.30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Arsenal geride kalan haftalarda 31 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Brentford ise 31 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

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