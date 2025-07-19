Arsenal, Chelsea'den aldı: Noni Madueke!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea'den 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Noni Madueke'yi transfer ettiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "İngiltere Milli Futbol Takımı oyuncusu Noni Madueke'nin uzun vadeli sözleşmeyle aramıza katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.



Nijerya asıllı 23 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu, Chelsea formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.



Madueke, İngiltere mili takımı formasıyla da 7 maça çıktı.