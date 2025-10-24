Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Arsenal - Crystal Palace karşı karşıya geliyor. Crystal Palace zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Arsenal - Crystal Palace kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele 26 Ekim Pazar günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

