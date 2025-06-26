Arsenal duyurdu: Myles Lewis-Skelly'nin kontratı uzatıldı
Arsenal'da 18 yaşındaki İngiliz futbolcu Myles Lewis-Skelly'nin sözleşmesi uzatıldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da 18 yaşındaki İngiliz sol bek Myles Lewis-Skelly'nin sözleşmesi uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Arsenal'da alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra geçen sezon A takım kadrosuna alınan İngiliz futbolcu, 23'ü Premier Lig ve 10'u UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 42 resmi maçta görev yaptı.
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